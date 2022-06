Facebook Pay devient Meta Pay et vise plus loin pour l’avenir

Facebook Pay change de nom et se nomme maintenant Meta Pay. Meta, la maison-mère du réseau social, continue ainsi sur sa lancée pour tout uniformiser sous un même nom.

Changement de nom pour Facebook Pay, qui se nomme maintenant Meta Pay

Dans l’immédiat, Meta Pay ne changera pas trop. Il sera toujours possible de l’utiliser pour envoyer de l’argent à ses amis et aux membres de sa famille sur Facebook, Instagram et WhatsApp, ainsi que régler des achats et faire des dons à des œuvres caritatives. Le changement de nom apparaîtra d’abord aux États-Unis avant de s’étendre à d’autres pays au fil du temps.

Le changement de Facebook Pay à Meta Pay est censé envoyer un signal indiquant que l’entreprise est engagée dans le métavers. À mesure que le métavers du groupe s’agrandit, Meta Pay jouera un rôle plus important.

À l’avenir, Mark Zuckerberg dit qu’il envisage un moment où Meta Pay fonctionnera comme un portefeuille universel pour tous les objets numériques que vous achetez ou créez dans le métavers. « La preuve de propriété sera importante, surtout si vous voulez emporter certains de ces objets avec vous à travers différents services », a-t-il déclaré. « Idéalement, vous devriez pouvoir vous connecter à n’importe quelle expérience du métavers et tout ce que vous avez acheté devrait s’y trouver ».

En d’autres termes, Mark Zuckerberg espère que Meta Pay deviendra le porte-monnaie principal du métavers. Il admet que le type d’interopérabilité qu’il décrit est loin d’être atteint, mais il affirme que cela « offrirait de bien meilleures expériences aux gens et de plus grandes opportunités aux créateurs ». Cela va presque sans dire, mais Meta serait presque certainement le plus grand bénéficiaire de l’écosystème décrit par le dirigeant. La société a récemment confirmé qu’elle prendrait une commission de près de 48% des ventes d’actifs numériques dans Horizon Worlds.