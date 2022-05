Facebook Pay va changer de nom et devenir Meta Pay

Facebook Pay ne va plus s’appeler tel quel, le service de paiement va changer de nom pour devenir Meta Pay. Meta est la maison-mère du réseau social et opère à divers changements depuis quelques mois maintenant.

Au revoir Facebook Pay, bonjour Meta Pay

Les Oculus Quest et Facebook Portal, par exemple, sont désormais connus sous le nom de Meta Quest et Meta Portal. Il est donc naturel que l’entreprise planifie également l’avenir de son expérience en matière de paiements à mesure qu’elle continue de s’étendre dans le métavers, ce qui implique un changement de nom. C’est Stephane Kasriel, responsable des services fintech de Meta, qui @skasriel/where-the-metaverse-can-take-fintech-a936e6bd6987" rel="external nofollow">a dévoilé le changement de nom.

Avec ce changement de nom, l’entreprise se concentre sur l’amélioration des expériences de paiement qu’elle propose déjà avec Facebook Pay dans les régions où elle enregistre une bonne adoption, plutôt que de se concentrer sur l’expansion dans de nouveaux pays. Meta étudie également comment simplifier davantage l’expérience de paiement sur ses plateformes afin d’en faciliter l’accès et le traitement dans le métavers. Stephane Kasriel a indiqué que le groupe en est aux toutes premières étapes de l’étude de ce à quoi pourrait ressembler un portefeuille unique. Il a souligné qu’en matière de réflexion initiale, Meta se penche sur la manière de prouver qui vous êtes et de transporter cette identité dans différentes expériences du métavers.

Facebook est présent dans le secteur des paiements depuis 2009 et rapporte que les internautes utilisent ses plateformes pour effectuer des paiements dans 160 pays et 55 devises, notamment des paiements de personne à personne, d’entreprise à entreprise et d’entreprise à consommateur.