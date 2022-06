Netflix discute avec des partenaires pour sa future offre avec des publicités

Nous savons déjà que Netflix va lancer une nouvelle offre moins chère avec des publicités et le groupe annonce aujourd’hui discuter avec différents partenaires pour y arriver.

Interrogé sur les pourparlers de partenariats avec des sociétés de publicité, Ted Sarandos, le co-PDG de Netflix, a répondu : « Nous sommes en train de discuter avec toutes ces sociétés en ce moment ». Et d’ajouter : « Nous voulons une entrée assez facile sur le marché — sur lequel, encore une fois, nous allons construire et itérer. Ce que nous faisons au début ne sera pas représentatif de ce que sera le produit au final. Je veux que notre produit soit meilleur que la télévision ». La déclaration a eu lieu au festival international de la créativité (Cannes Lions).

L’offre s’adressera aux personnes qui pensent que Netflix est trop cher et qui ne sont pas gênées par les publicités, aucun changement n’étant prévu pour les paliers existants. « Nous avons laissé de côté un important segment de clientèle, à savoir les personnes qui disent : « Hé, Netflix est trop cher pour moi et la publicité ne me dérange pas », a déclaré Ted Sarandos.

Netflix ne donne toujours pas une date de lancement officielle pour l’abonnement moins cher. Mais un mémo interne a récemment révélé que l’objectif était d’avoir une disponibilité d’ici la fin de 2022. Reste maintenant à savoir quel sera le prix. En France, l’abonnement le moins cher coûte 8,99€/mois pour un visionnage sur un écran en SD (480p). Ceux qui veulent du Full HD (1080p) doivent payer 13,49€/mois et ceux qui veulent la 4K et le HDR/Dolby Vision doivent payer 17,99€/mois.