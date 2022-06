Saison 2 pour Obi-Wan Kenobi ? Lucasfilm n’est pas contre

Obi-Wan Kenobi a été au départ été conçue pour être une mini-série, mais une saison 2 n’est pas impossible. Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm (le studio qui gère les productions Star Wars), n’a pas totalement exclu l’idée, alors que ce n’était pas prévu au départ.

Une saison 2 pour la série Obi-Wan Kenobi pourrait voir le jour

« Pour celle-ci, nous l’avons vraiment conçue comme une série limitée », a d’abord déclaré Deborah Chow, la réalisatrice de la série, auprès d’Entertainment Tonight. « C’est vraiment une grande histoire avec un début, un milieu et une fin. Donc, nous n’avons pas pensé au-delà de ça ». Elle pense qu’une autre saison pourrait avoir lieu « seulement s’il y [a] une vraie raison ».

La réalisatrice n’est pas totalement fermée à l’idée, mais suggère malgré tout qu’une seule saison pourrait suffire. De son côté, Kathleen Kennedy se veut un peu plus ouverte sur le sujet. « Pour être francs, nous avons commencé à faire ça en tant que mini-série. Mais je pense que s’il y a un grand engagement et que les gens veulent vraiment plus d’Obi-Wan, nous allons certainement y réfléchir parce que les fans nous parlent », dit-elle pour une potentielle saison 2 d’Obi-Wan Kenobi. « Et si nous pensons qu’il y a une vraie raison de le faire, qu’il faut répondre à la question du pourquoi, alors nous le ferons. Mais nous verrons ».

Ewan McGregor et Hayden Christensen sont partants

Ewan McGregor et Hayden Christensen, qui incarnent respectivement Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker/Dark Vador, sont également partants pour un tel projet. Autant dire que l’idée doit réellement être en réflexion chez Disney et Lucasfilm. C’est l’occasion de rappeler qu’Hayden Christensen va reprendre son rôle dans la future série Ahsoka qui se focalisera sur le personnage d’Ashoka Tano, l’apprentie d’Anakin Skywalker.

La première saison d’Obi-Wan Kenobi s’est achevée hier avec son sixième épisode. La fin laisse clairement une opportunité pour une autre saison/histoire. Mais est-ce réellement nécessaire ? Pour rappel, l’histoire se situe entre Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith et Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir.