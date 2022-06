Un bug empêche de finir Star Wars KOTOR 2 sur Switch

Finir Star Wars: Knights of the Old Republic 2 (KOTOR 2) sur Switch est actuellement impossible à cause d’un bug présent dans le jeu. Aspyr, qui développe le titre, est au courant.

Le problème intervient avec la cinématique du Basilisk Crash lors de l’atterrissage sur Onderon, où le jeu plante. Les joueurs ne peuvent rien faire si ce n’est relancer Star Wars: Knights of the Old Republic 2. Mais le problème sera le même au moment de la cinématique, et ce à chaque fois.

« Des joueurs nous ont signalé un plantage du jeu après la cinématique du Basilic Crash lors de l’atterrissage sur Onderon », indique Aspyr sur son site. « Il s’agit d’un problème connu qui sera résolu dans le prochain patch », ajoute le développeur. Cependant, il n’y a aucune date communiquée pour la disponibilité du correctif. « Nous recherchons actuellement des solutions de contournement pour ce problème et nous mettrons à jour cet article avec toute nouvelle information et date de correctif dès que nous les obtiendrons ».

Sans surprise, les joueurs ont manifesté leur mécontentement sur Twitter. Là encore, Aspyr leur dit qu’un correctif est en préparation.

Hi, this is a known issue that will be addressed in the next patch. While we cannot provide an ETA at this time, we will definitely let you know when the patch is live. You can click the "Follow" button in this article to get the latest info in your inbox: https://t.co/vJAvEOVdX2

— Aspyr (@AspyrMedia) June 20, 2022