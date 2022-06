Un ingénieur licencié pour avoir déclaré que l’IA de Google a conscience d’elle-même

Une tempête dans un verre d’eau ? Blake Lemoine, un (ex) ingénieur et chercheur dans la division IA de Google, a été licencié pour avoir publiquement affirmé… qu’un chatbot de Google avait une âme, ou plutôt que l’IA était consciente d’elle-même ! Cette étrange affaire trouve son origine dans un article de Blake Lemoine publié sur Medium. Ce dernier y donne des extraits de ses conversations avec le chatbot LaMDA (Language Model for Dialogue Applications), des conversations qui selon l’ingénieur seraient la preuve d’une forme d’état de conscience de l’IA. De fait, certains passages sont troublants : le chatbot demande par exemple à ne pas être débranché ou à être reconnu comme un employé de Google plutôt que comme une chose.

This discussion between a Google engineer and their conversational AI model helped cause the engineer to believe the AI is becoming sentient, kick up an internal shitstorm and get suspended from his job. And it is absolutely insane. https://t.co/hGdwXMzQpX pic.twitter.com/6WXo0Tpvwp

— Tom Gara (@tomgara) June 11, 2022