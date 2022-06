TSMC ne construira pas d’usines de fabrication de puces en Europe

Le géant taiwanais et l’Europe étaient pourtant en discussion depuis plusieurs mois, mais rien n’y a fait : TSMC confirme qu’il ne construira pas d’usines de composants en Europe, du moins à court et moyen terme. Bloomberg affirmait pourtant que le fondeur négociait avec le gouvernement allemand pour la construction d’une usine dans le pays, une rumeur d’autant plus crédible que l’Allemagne accueillera la mega-usine d’Intel dont le coût est évalué à 17 milliards d’euros.

TSMC ne manque pourtant pas de projets d’investissement : 6 nouvelles usines vont être construites dans l’Etat de l’Arizona et un autre projet concerne le Japon (pour des composants liés au marché de l’automobile). La firme taiwanaise prévoit aussi d’installer une méga usine près de la ville de Taichung, en Chine. Les coûts de construction sont estimés à 34 milliards de dollars. Aucune raison n’a été avancée pour l’abandon du marché allemand (et donc européen par la même occasion).