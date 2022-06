Galaxy S10 5G : Samsung arrête les mises à jour mensuelles

Mauvaise nouvelle pour ceux qui utilisent le Galaxy S10 5G, Samsung annonce ne plus proposer de mises à jour mensuelles. Le smartphone aura maintenant le droit à des mises à jour trimestrielles, soit quatre par an contre 12 jusqu’à présent.

Le Galaxy S10 5G a été lancé aux côtés des autres Galaxy S10 au début de 2019, mais l’appareil a conservé le rythme de mises à jour mensuelles pendant un peu plus longtemps que le reste de la gamme. Ce n’est que maintenant, à partir de cette semaine, que Samsung dégrade le modèle 5G à un rythme trimestriel. La dernière mise à jour en date a été proposée en mai. La prochaine ne devrait donc pas arriver avant septembre. À noter par ailleurs que le smartphone n’aura pas le droit à Android 13, il restera sur Android 12.

Samsung a également opéré à des modifications pour ses autres modèles. Le Galaxy M13 passe lui aussi à des mises à jour trimestrielles. Pour leur part, les Galaxy A41, Galaxy A51 5G et Galaxy M01 ont maintenant le droit à deux mises à jour par an. Quant aux Galaxy A6 et Galaxy J7 Duo, Samsung les abandonne complètement, ils n’auront plus le droit à des mises à jour.

Pour rappel, Samsung avait annoncé en 2019 proposer quatre ans de mises à jour de sécurité pour ses smartphones. En 2021, c’est passé à cinq ans, mais uniquement sur les modèles haut de gamme de la marque.