Galaxy S10 : Samsung ne propose plus de mises à jour mensuelles

Samsung a décidé de mettre fin aux mises à jour mensuelles pour ses Galaxy S10, S10+ et S10e. Ces smartphones basculent désormais sur un rythme trimestriel, comme l’indique Samsung sur cette page.

Le Galaxy S10 passe à des mises à jour trimestrielles

Les Galaxy S10 ont vu le jour en mars 2019. Samsung a donc proposé des mises à jour mensuelles pendant trois ans, et voilà qu’on passe à une nouvelle version une fois par trimestre. C’est une pratique commune pour Samsung, il change le calendrier de sorties selon l’âge de ses appareils.

Si vous avez toujours un Galaxy S10, S10e ou S10e, vous pouvez continuer à l’utiliser normalement. Vous aurez maintenant le droit à quatre mises à jour dans l’année, contre douze jusqu’à présent. Les nouvelles versions vont surtout intégrer quelques changements et des améliorations pour la sécurité de l’appareil.

Il y a quelques heures, nous avons appris que Samsung avait définitivement mis fin au support de ses Galaxy S9 et S9+. Ces modèles, qui ont vu le jour il y a quatre ans, n’ont plus le droit à des mises à jour. Les personnes avec ces smartphones peuvent continuer à les utiliser, mais elles doivent s’attendre à ne plus avoir de suivi logiciel. La logique voudrait que le Galaxy S10 et ses variantes connaissent le même sort dans un an.