Samsung abandonne les mises à jour pour le Galaxy S9

Samsung marque la fin des Galaxy S9 et S9+ en ne proposant plus de mise à jour pour ses smartphones ayant vu le jour en 2018. Ils auront donc tenu quatre ans au niveau de la partie logicielle.

Fin de parcours pour le Galaxy S9

Samsung a lancé pour la première fois la gamme des Galaxy S9 il y a un peu plus de quatre ans, à la fin du mois de mars 2018. La gamme a été relativement bien accueillie, mais n’a pas réussi à être à la hauteur du succès du Galaxy S8 qui l’a précédé. Pour plusieurs personnes, le smartphone de 2018 sortait du lot face à la concurrence de l’époque. Dans notre test, nous trouvions qu’il s’agissait d’un superbe téléphone, tout en étant dans la continuité de son prédécesseur.

La dernière mise à jour pour le Galaxy S9 a été Android 10 au début de 2020. Depuis, Samsung a distribué des mises à jour avec des correctifs, sans ajouter de nouveautés particulières.

Un abandon après quatre ans… cela peut paraitre peu pour certaines personnes, et pourtant Samsung est l’un des meilleurs élèves pour ce qui est du suivi logiciel sur Android. La plupart des constructeurs proposent en général deux ans de suivi et c’est fini. Ici, ce fut le double et ce sera même meilleur avec les nouveaux smartphones. En effet, Samsung a déjà annoncé cinq ans de mises à jour.