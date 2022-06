Nothing Phone (1) : une annonce visiblement cette semaine et des détails sur l’écran

Phone (1), le premier smartphone de Nothing, n’est plus très loin et la présentation pourrait bien avoir lieu cette semaine. C’est en tout cas ce que suggère fortement la marque sur son compte Twitter.

Dans un tweet publié aujourd’hui, Nothing indique « Cette semaine », sans plus de précision. On peut donc imaginer que la présentation du Nothing Phone (1) aura lieu dans quelques jours, ou du moins qu’il y aura une annonce en rapport avec le téléphone (sans que ce soit pour autant la présentation complète).

This week. — Nothing (@nothing) June 6, 2022

Quelques détails ont déjà fuité au sujet du téléphone. Le mode dernier, un mode d’emploi publié sur Amazon en Inde a indiqué les caractéristiques suivantes :

Écran AMOLED de 6,43 pouces, Full HD+, 90 Hz et HDR10+

Processeur Snapdragon 778G

Capteurs photo de 50, 8 et 2 mégapixels à l’arrière

Capteur photo frontal de 32 mégapixels

Batterie de 4 500 mAh

Support de la charge sans fil

8 Go de RAM

128 Go d’espace de stockage

Tourne sous Android 12 avec la surcouche NothingOS

Mais si l’on en croit une fuite publiée hier par TechDroider, l’écran fera en réalité 6,55 pouces. Nothing a-t-il fait un changement en l’espace de quelques semaines ? Ou le manuel sur Amazon en Inde était-il erroné ? Ou bien TechDroider partage-t-il une mauvaise information ? Il faudra attendre la présentation officielle pour le savoir.