Diablo Immortal ne sortira pas en Belgique et aux Pays-Bas à cause des lois anti-lootboxes

La Belgique et les Pays-Bas sont les pays européens les plus intransigeants concernant l’encadrement législatif des jeux vidéo proposant des lootboxes. Considérés comme des jeux de hasard et d’argent, les titres proposant des lootboxes sont tout simplement interdits sur ces territoires. Inutile de préciser que pour les jeux dont le modèle économique repose entièrement sur les achats in-apps, cela signifie une fin de non recevoir pure et simple.

C’est ainsi que Nintendo avait même abandonné l’idée de commercialiser dans ces deux pays Fire Emblem Heroes et Animal Crossing : Pocket Camp, de véritables machines à cash dont la rentabilité repose entièrement sur les lootboxes. Il en sera donc de même pour Diablo Immortal, la version mobile de la franchise culte. Activision Blizzard vient de confirmer qu’en raison de la législation existante, Diablo Immortal ne sera pas disponible en Belgique et aux Pays-Bas, et que les joueurs de ces pays qui téléchargeront une version du jeu risquent tout simplement le bannissement de leur compte !

Bien entendu, ces restrictions ne s’appliquent pas aux joueurs situés en France, qui pourront donc profiter de Diablo Immortal sur leur PC ou smartphone (iOS ou Android).