[Test] Elgato Wave: 3 : un micro USB pour le streaming à la fois efficace et simple à prendre en main

Avec le Wave 3, Elgato se lance dans le micro USB à destination du streaming (prioritairement), et ce n’est clairement pour faire de la figuration au vu de la fiche technique et acoustique de l’accessoire. Au passage, le tarif de ce modèle gagne quelques dizaines d’euros supplémentaires par rapport au modèle précédent. Après quelques jours à manipuler ce petit micro de streaming, cet embonpoint tarifaire est-il vraiment justifié ? Réponses :

Un micro mini et joli

L’Elgato Wave: 3 c’est d’abord un petit micro par la taille (à peine 15 cm de haut), bien plus petit que le que nous avons testé ici sur KultureGeek. La finition globale est très correcte, mais l’on peut regretter la prédominance du plastique même si la base du pied est heureusement en métal (le reste du support est malheureusement en plastique lui aussi), tout comme le maillage métallique du micro.

Dans la boîte, le strict minimum, soit le micro sur un pied standard, un fil USB – USB-C, et c’est tout. Des rallonges pour surélever le pied n’auraient sans doute pas été du luxe, mais tous les accessoires sont vendus séparément.

Les contrôles directement sur le Micro

A l’avant du Micro, on trouve une simple molette cliquable surmontée de 3 petits indicateurs LED qui indiquent si l’on est sur le Micro, le Monitoring (casque) ou le mix monitoring/son sortant du PC (liste de lecture Spotify par exemple). On passe d’un mode à l’autre en cliquant juste sur la molette. En dessous de ces LEDs principaux se trouve une rangée de 7 LEDs qui indique l’intensité du volume sur chacun des trois modes principaux. A noter que le Micro garde en mémoire le niveau du volume pour chacun des modes lorsqu’on bascule d’un mode à l’autre (monitoring vers mix par exemple). Bien vu, un assez large bouton tactile situé sur le sommet du micro permet de fermer le micro à tout moment. Dans ce cas, la couronne de Led blanche autour de la molette passe au rouge.

Une captation des voix impeccable

La connexion au PC se fait via le câble USB et ne pose aucun soucis (reconnaissance immédiate de l’accessoire dans notre cas). Un rapide test de la qualité d’enregistrement sonore de ce micro (via Audacity) rassure sur les performances du Wave: 3. Le son des voix est clair, sans aucun souffle (sauf si vous soufflez ah ah ah !) et avec un « grain » vraiment agréable à l’oreille. Alors certes, il vaudra mieux ne pas être trop éloigné du casque pour bénéficier d’un rendu de voix absolument nickel (pas plus de 30 cm est préférable), mais le résultat vaut vraiment le temps que l’on mettra à bien positionner l’accessoire.

Cette qualité de captation sonore, on la doit avant tout à une fiche technique impeccable : capsule électret 17 mm, courbe de directivité cardioïde, résolution 24 bits, fréquence d’échantillonnage 48/96 kHz, réponse en fréquence 70 à 20 000 Hz, sensibilité de -25 dBFS (gain min.) | 15 dBFS (gain max.), pression acoustique maximale de 120 dB (140 dB avec Clipguard activé) et une plage dynamique de 95 dB (ou 115 dB avec technologie Clipguard activée, ce qui empêche toute distortion). Tout de même…

Wave Link, le binôme logiciel du Wave: 3

L’Elgato Wave: 3 est fait pour fonctionner en binôme avec le logiciel gratuit Wave Link, une sorte de mini table de mixage très simplifiée mais aussi très pratique, qui permet de labelliser rapidement ses pistes et de passer tout aussi rapidement de l’une à l’autre. On peut ainsi choisir ses réglages pour ses sessions gaming, pour la musique, pour le stream, pour le chat vocal, etc. Il est même possible de rajouter des listes de lecture Spotify en entrée, de l’audio issu d’une vidéo VLC , etc. On accède tout aussi simplement au réglage du volume sur le mixage de monitoring (dans le casque) et sur le mixage de streaming (vers le public). C’est carré, super simple à utiliser et c’est vraiment (bien) pensé avant tout pour le streaming.

Des accessoires un peu chers

Après ce constat plutôt très positif, il est temps d’aborder ce qui est sans nul doute l’unique fausse note de ce produit : les accessoires dédiés, qui son vendus séparément et à des tarifs relativement élevés. Le Pop filter est ainsi proposé à 30 euros, le Shock Mount (anti-vibrations) est à 40 euros et le bras articulé est à 100 euros environ. Pour un micro proposé à 170 euros, cela rajoute tout de même pas mal à une note déjà assez salée, de quoi même plus que bouler le prix initial si l’on prend le pack complet d’accessoires. Hormis ces considérations pécunières, c’est du tout bon donc.

L’Elgato Wave: 3 équipé de son pop filter

Conclusion : un excellent micro pour le streaming

Au moment de rendre un bilan, il faut se rendre à l’évidence : l’Elgato Wave: 3 est un excellent micro pour le streaming, plug and play et ultra simple à utiliser grâce surtout à sa molette en façade et à son logiciel binôme, le Wave Link. Si ce n’était sa finition légèrement cheap et le prix de ses accessoires dédiés, ce Wave: 3 serait tout proche du perfect. Mais c’est déjà très très bien.

Le Micro Elgato Wave:3 est disponible à 161,99€ chez TopAchat ou 169,99€ chez Darty, Cdiscount, Boulanger.

➡️ Voir tous les prix du micros USB Elgato Wave:3 sur notre comparateur de prix