Broadcom rachète VMware pour 61 milliards de dollars

Broadcom annonce racheter VMware pour la somme de 61 milliards de dollars. Il y a quelques jours, une fuite avait révélé que les deux groupes discutaient pour que le premier rachète le second.

Annonce du rachat de VMware par Broadcom

Il s’agit de l’un des rachats les plus importants dans le monde technologique. Celui en haut du classement est l’acquisition d’EMC par Dell pour 67 milliards de dollars. Mais elle devrait être battue par le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft pour 68,7 milliards de dollars. Celui-ci a déjà été annoncé, mais il n’a pas encore été autorisé par les autorités compétentes.

Broadcom est connu pour ses activités dans le domaine des puces, qui consistent à concevoir et à fabriquer des semi-conducteurs pour les modems, les puces Wi-Fi et Bluetooth dans de nombreux appareils. De son côté, VMware est une société spécialisée dans le cloud et la virtualisation.

Cette acquisition doit stimuler l’activité logicielle de Broadcom afin de se diversifier et ne plus uniquement se focaliser sur les semi-conducteurs. VMware, qui appartenait à Dell jusqu’à sa scission l’année dernière, se concentre sur le cloud et la virtualisation. Si vous avez utilisé une machine virtuelle au travail au cours de la dernière décennie, il y a de fortes chances qu’elle vienne de VMware ou de son concurrent Citrix. Les appareils d’Apple, de Samsung, de Google et d’autres utilisent des puces Broadcom, et il est probable que les appareils sur lesquels vous avez utilisé le Wi-Fi ou le Bluetooth étaient alimentés par des puces de la société américaine.

Broadcom a déjà acquis CA Technologies, qui développe des logiciels de sécurité et de bases de données, pour 18,9 milliards de dollars en 2018. Le groupe a aussi acquis l’unité de sécurité d’entreprise de Symantec pour 10,7 milliards de dollars en 2019. Moins de 12 mois plus tard, elle a vendu l’activité de Symantec à Accenture pour une somme non divulguée.

Broadcom prévoit maintenant de rebaptiser son groupe Broadcom Software en VMware et d’intégrer ses offres existantes de logiciels d’infrastructure et de sécurité au sein de VMware. « La combinaison de nos actifs et de notre équipe talentueuse avec le portefeuille existant de logiciels d’entreprise de Broadcom, tous logés sous la marque VMware, crée un acteur remarquable dans le domaine des logiciels d’entreprise », déclare Raghu Raghuram, PDG de VMware.

Broadcom s’attend à ce que le rachat soit validé durant son année fiscale 2023.