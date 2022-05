Cloud : Broadcom est en négociations avancées pour racheter VMware

Broadcom, important fabricant de semi-conducteurs, est en discussions avancées avec VMware pour racheter l’entreprise spécialisée dans le cloud et la virtualisation, selon plusieurs médias américains dont Bloomberg qui a été le premier à rapporter l’information. D’autres ont ensuite confirmé les détails, dont le Wall Street Journal, le New York Times et Reuters.

Bientôt un rachat de VMware par Broadcom ?

Les négociations entre Broadcom et VMware, bien qu’avancées, sont toujours en cours et il n’y a pas une date pour la potentielle signature des contrats. Les deux entreprises discutent d’un accord en espèces et en actions qui pourrait être conclu rapidement, en supposant que les discussions n’échouent pas.

VMware a une capitalisation boursière de 40,30 milliards de dollars. Celle de Broadcom s’approche de 222 milliards de dollars. En cas de rachat, le prix sera supérieur à 40,30 milliards de dollars sachant qu’il y a toujours une prime lors des acquisitions. Celle-ci varie selon les entreprises. Il n’est pas impossible que le montant final soit au minimum autour de 50 milliards de dollars (si l’on se base sur le cours actuel à la Bourse). Il devrait en tout cas s’agir de l’acquisition technologique la plus importante de 2022 (pour l’instant du moins).

Sans surprise, ni Broadcom ni VMware n’ont accepté de commenter publiquement cette information concernant le rachat du second par le premier.