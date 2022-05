Imagen : l’IA qui produit des photos de n’importe quoi… à partir d’une description textuelle

Les chercheurs de Google Research restent à la pointe des technologies d’intelligence artificielle. Leur dernière création, Imagen, est capable de produire n’importe quelle photo à partir d’un simple texte écrit. Il suffit donc de renseigner la zone d’entrée avec « la photo d’un chien Corgi pilotant une moto » pour qu’Imagen produise en quelques secondes la photo correspondante à cette description (photo bien sûr créée de toute pièce).

Quelques fausses photos produites par Imagen, avec sous chacune d’entre elles, le texte descriptif sur lequel l’IA s’est appuyée pour produire l’image finale

Les résultats sont souvent stupéfiants – l’IA peut vraiment produire n’importe quel type d’image – mais les ingénieurs de Google précisent que le logiciel connait encore de sévères limitations. Ainsi, l’IA peine à créer de fausses photos dont le contenu s’éloigne trop de l’immense banque d’images dont elle dispose (et à partir de laquelle elle compose ses propres images). Un chien pilotant une moto, ok, mais un cheval chevauchant un homme, ça ne fonctionne pas.

A gauche, les images produites par Imagen, à droite de vraies photos correspondant au résultat qui était attendu

Parfois, ce sont les « associations » qui ne correspondent pas aux résultats attendus. Si l’on demande à Imagen de produire l’image d’un panda réalisé dans de la crème de café, l’IA produit généralement la « photo » d’un panda préparant un capuccino ! Enfin, les chercheurs de Google craignent encore et toujours la mauvaise exploitation qui pourrait être faite de ces technologies (contenus racistes, pornographiques, etc.), si bien qu’Imagen n’est pas prêt d’être disponible pour le grand public. Ces considérations sont certes louable, mais à force de prudence, on ne risque pas d’assister un jour à la la révolution attendue de l’automatisation et de la prise en charge par l’IA des tâches les plus répétitives, avec le risque que seuls les grands groupes en profitent…