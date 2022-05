Obi-Wan Kenobi arrive dans Fortnite, à temps pour la série Star Wars

La série Star Wars Obi-Wan Kenobi sortira le 27 mai sur Disney+, mais quelques heures avant sa disponibilité, le maître Jedi apparaîtra dans le jeu Fortnite d’Epic Games. Plusieurs éléments vont être présents.

Obi-Wan Kenobi débarque dans Fortnite

La tenue Obi-Wan Kenobi sera disponible le 27 mai dès 2 heures du matin (heure française) dans la boutique d’objets de Fortnite avec un accessoire de dos, une pioche, un planeur et bien plus. Les objets suivants seront disponibles en plus de la tenue :

Accessoire de dos nécessaire du désert (inclus avec la tenue) : tout ce qu’il faut pour mener une vie recluse sur une lointaine planète désertique.

Pioche lame d’Obi-Wan : fiable en toute situation.

Planeur intercepteur Jedi : votre nouveau chasseur est arrivé.

Emote message d’Obi-Wan : une transmission de la plus haute importance…

La tenue Obi-Wan Kenobi, l’accessoire de dos nécessaire du désert, la pioche lame, le planeur intercepteur Jedi et l’emote sont disponibles séparément ou ensemble dans un pack dédié. Ce pack contient également un écran de chargement spécifique.

Aussi, Epic Games annonce une Coupe Obi-Wan Kenobi. Participez à ce tournoi de Battle Royale en duo le dimanche 22 mai pour avoir une chance d’obtenir la tenue Obi-Wan Kenobi et l’accessoire de dos nécessaire du désert en avance. De plus, les sabres laser et les fusils blaster seront de retour pour cette coupe.

Les participants peuvent faire jusqu’à dix parties pendant la fenêtre de trois heures de leur région. Les horaires spécifiques à chaque région se trouvent dans l’onglet Compétition du jeu.