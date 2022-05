The Witcher 3 version next gen est confirmé sur PS5 et Xbox Series pour la fin 2022

The Witcher 3 est sorti sur PC, Xbox 360 et PS3 il y a 7 ans jour pour jour, et le studio polonais CD Projekt Red a une bonne nouvelle pour les nombreux adaptes des aventures du Sorceleur : la version next gen (plutôt new gen désormais) destinée aux consoles PS5 et Xbox Series sera bel et bien disponible avant la fin de l’année en cours ! La conversion next gen du titre original semble donc se poursuivre cette fois sans trop d’accros. Pour rappel, le portage de cette version avait été initialement confié au studio Saber Interactive, mais les difficultés techniques rencontrées par Saber avait poussé CD Projekt Red à reprendre les choses en main.

Espérons donc que l’on aura droit à un peu plus qu’une simple update graphique à minima et des efforts auront été faits sur les textures, les effets (ray tracing nous voilà), le framerate (ça c’est acquis), voire la modélisation (ça c’est peu probable). A noter enfin que les joueurs qui disposent déjà de The Witcher 3 bénéficieront de la mise à jour gratuite vers la new gen.