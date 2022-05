Le service Ubisoft+ arrive sur PlayStation

Après les joueurs Xbox, c’est au tour des joueurs PlayStation d’avoir le droit à Ubisoft+. Ce service permet de jouer à plus de 100 jeux contre un abonnement mensuel.

Ubisoft+ débarque sur PlayStation

L’abonnement permettra aux joueurs PlayStation d’accéder aux versions pour consoles de jeux populaires comme Rainbow Six Extraction et Immortals Fenyx Rising. Un abonnement standard pour PC coûte actuellement 14,99 euros par mois. Une version plus chère, appelée abonnement Multi Access, permet aux utilisateurs d’accéder à un catalogue similaire sur plusieurs appareils via les services de cloud gaming Amazon Luna et Google Stadia. Il coûte 17,99 euros par mois.

27 jeux seront à retrouver dès le 23 juin avec les offres PlayStation Plus Extra et Premium :

Assassin’s Creed Valhalla

For Honor

The Crew 2

Child of Light

Eagle Flight

Far Cry 3 : Blood Dragon

Far Cry 3 Remaster

Far Cry 4

Legendary Fishing

Risk : Urban Assault

South Park : L’Annale du Destin

South Park : Le Bâton de la Vérité

Space Junkies

Star Trek : Bridge Crew

Starlinl : Battle for Atlas

Steep

The Crew

The Division

Trackmania Turbo

Transference

Trials Fusion

Trials of the Blood Dragon

Trials Rising

Soldats Inconnus

Watch Dogs

Werewolf Within

Zombi

Le catalogue Ubisoft+ Classics pour PlayStation Plus sera lancé avec 27 titres et atteindra 50 titres d’ici la fin de l’année 2022.