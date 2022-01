Ubisoft+ annoncé sur Xbox : plus de 100 jeux avec le service d’abonnement

Le service d’abonnement Ubisoft+ va faire ses débuts sur Xbox. Celui-ci permet de jouer à plus de 100 jeux contre un abonnement mensuel. Cela débute à 14,99€/mois en France.

Ubisoft+ va débarquer sur Xbox

Ubisoft n’est pour l’instant pas très bavard concernant la disponibilité d’Ubisoft+ sur Xbox. Le groupe indique seulement qu’il va débarquer sur la console de Microsoft « dans le futur ». Il n’y a pas non plus d’information sur le prix.

Le Xbox Game Pass Ultimate a accueilli il y a quelques mois l’EA Play. Il en va de même pour le Game Pass sur PC. Dans les deux cas, l’ajout fut sans surcoût, ce qui est une bonne nouvelle pour les joueurs. Ici, rien ne dit si Ubisoft+ sera ajouté sans surcoût ou s’il faudra débourser un supplément pour l’avoir. En l’état, le service d’abonnement est uniquement disponible sur PC.

En parallèle, Ubisoft annonce que son jeu Rainbow Six: Extraction sera disponible avec le PC Game Pass et Xbox Game Pass dès le premier jour. Sa sortie aura lieu le 20 janvier prochain.

Rainbow Six : Extraction est un jeu de tir tactique à la première personne qui permet aux amis de former une escouade de trois joueurs maximum ou de jouer en solo en combattant ce qui est décrit comme une expérience « imprévisible » entre joueurs et ennemis. Rainbow Six : Extraction sera disponible le 20 janvier sur Xbox One/Series, PlayStation 4/5, PC, Google Stadia et Amazon Luna.