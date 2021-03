EA Play débarque demain sur le Xbox Game Pass pour PC

Les membres du Xbox Game Pass sur PC vont profiter du EA Play le 18 mars (dès 22 heures), à savoir demain. L’offre de Microsoft s’enrichit sans augmenter de prix, ce qui est positif pour les joueurs.

EA Play arrive le 18 mars sur le Xbox Game Pass PC

Voici ce que l’EA Play dans le Xbox Game Pass sur PC signifie :

Plus de 60 des meilleurs titres PC issus du catalogue d’EA, comme Star Wars Jedi: Fallen Order, FIFA 20, Titanfall 2 ou Need for Speed Heat, mais aussi plusieurs épisodes des séries les plus populaires de l’éditeur que sont Battlefield, Madden NFL, Command & Conquer ou Les Sims

Des récompenses exclusives chaque mois pour vos jeux EA préférés. En mars, vous pourrez obtenir des packs Gold Team Fantasy MUT pour Madden 21, un charme d’arme N7 pour Apex Legends et plus encore

Dès le premier jour de l’arrivée de EA Play dans le Xbox Game Pass pour PC, vous pourrez vous essayer à Star Wars: Squadrons

Des défis et des récompenses exclusifs dans les jeux, du contenu réservé aux membres ainsi que des réductions sur les contenus dématérialisés via l’application EA Desktop

Jusqu’à 10 heures d’essai sur des jeux issus des franchises les plus populaires comme FIFA 21

Dès demain, il suffira d’ouvrir l’application EA Desktop et se connecter avec son compte EA. Une fois que c’est fait, il sera possible de rattacher son compte Xbox et son compte EA. L’application Xbox guidera les joueurs à travers les étapes d’installation lorsqu’ils téléchargeront leur premier jeu EA Play.

Prix du Xbox Game Pass

Pour rappel, le Xbox Game Pass donne accès à plus de 100 jeux avec un catalogue qui se renouvelle tous les mois. L’abonnement coûte 9,99€/mois. Il y a également un abonnement qui ajoute la possibilité de jouer en streaming grâce à xCloud et d’avoir le Xbox Live Gold (et donc l’EA Play maintenant). Il coûte 12,99€/mois. Le premier mois coûte seulement 1€.