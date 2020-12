Xbox Game Pass PC : l’EA Play est reporté à 2021

Il y a finalement un retard pour l’EA Play. Le service arrivera en 2021 sur le Xbox Game Pass pour PC. Le service aurait normalement dû faire ses débuts aujourd’hui.

Microsoft évoque le report à 2021 pour l’EA Play sur le Xbox Game Pass pour PC :

Malheureusement, nous allons devoir vous demander de faire preuve d’encore un peu de patience : nous avons décidé de repousser la disponibilité d’EA Play dans le Xbox Game Pass pour PC et le Xbox Game Pass Ultimate, le service arrivera donc en 2021.

Nous avons établi ce partenariat avec Electronic Arts car l’éditeur partage notre envie de vous faire découvrir des jeux formidables et nous savions qu’en travaillant ensemble, nous serions à même de vous proposer une expérience de qualité. Pour remplir cette promesse et intégrer EA Play au Xbox Game Pass, nous avons besoin de plus de temps.