Le Xbox Game Pass va accueillir les jeux EA Play le 10 novembre

Nous avons maintenant une date. C’est le 10 novembre prochain, jour de sortie des Xbox Series X et Xbox Series S, que les jeux de l’EA Play seront disponibles sur le Xbox Game Pass sans coût supplémentaire.

Auparavant connu sous le nom d’EA Access ou d’Origin Access, le service EA Play permettra de découvrir de nombreux jeux d’Electronics Arts dans le Xbox Game Pass. Comme l’explique Microsoft :

Plus de 60 titres console ou PC issus du catalogue d’Electronics Arts, comme FIFA 20, Titanfall 2 ou Need for Speed Heat, mais aussi plusieurs épisodes des séries les plus populaires de l’éditeur que sont Battlefield, Mass Effect, Skate ou Les Sims

Des défis et des récompenses exclusifs, du contenu réservé aux membres ainsi que des réductions sur les contenus téléchargeables, les jeux et plus encore

Jusqu’à 10 heures de jeu sur des versions d’essai de titres comme FIFA 21 ou Madden NFL 21

Certains des meilleurs titres EA Play seront aussi disponibles sur Android via le cloud pour les membres du Xbox Game Pass Ultimate à la fin de l’année, sans coût additionnel

La disponibilité le 10 novembre est maligne. Cela va permettre aux joueurs ayant acheté une Xbox Series X ou Xbox Series S d’avoir plein de jeux dès le premier jour. Pour rappel, le Xbox Game Pass donne accès à plus de 100 jeux et aux exclusivités Xbox le jour de leur sortie, en plus de l’EA Play, pour 9,99€/mois. L’offre Xbox Game Pass Ultimate à 12,99€/mois ajoute le support de xCloud pour jouer en streaming sur son smartphone ou sa tablette.