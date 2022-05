Sonos annonce Sonos Voice Control, son propre assistant vocal

Sonos Voice Control est le nom d’un nouvel assistant vocal. Sonos va le proposer sur ses enceintes et barres de son. Les utilisateurs avaient jusqu’à présent le droit à Google Assistant ou Alexa d’Amazon.

Sonos présente son assistant vocal

Quel est l’intérêt de Sonos Voice Control par rapport aux assistants de Google et Amazon ? Il est un peu moins complet au niveau des requêtes vocales, se contentant du strict minimum. Vous pouvez contrôler la musique et les enceintes dans toutes les pièces, faire passer la musique d’un espace à un autre, enregistrer et « liker » vos chansons préférées dans votre bibliothèque musicale personnelle, et plus encore. Sonos vante aussi l’argument de la confidentialité : toutes les requêtes sont traitées en local, rien n’est envoyé sur des serveurs à distance.

« La voix est l’une des façons les plus naturelles de se connecter à la musique. Mais en discutant avec nos utilisateurs, nous avons constaté que pour beaucoup d’entre eux, les craintes vis-à-vis de leur vie privée les faisaient renoncer à utiliser le contrôle vocal », explique Joseph Dureau, vice-président de la Voice Experience. C’est là qu’intervient donc une solution maison. Il faut dire que la société a été en conflit avec Google et Amazon pour des histoires de brevets, ce qui a dû la pousser à créer son propre système pour ne plus dépendre d’eux.

Sonos Voice Control fonctionne sur toutes les enceintes de la marque compatibles avec le contrôle vocal. C’est disponible sur tous les nouveaux produits et proposé gratuitement via une mise à jour de l’application Sonos. À son lancement, l’assistant sera compatible avec Sonos Radio, Apple Music, Amazon Music, Deezer et Pandora. Par la suite, d’autres services (Spotify ?) s’ajouteront.

L’assistant sera disponible dès le 1er juin aux États-Unis. Les utilisateurs entendront la voix de l’acteur Giancarlo Esposito (Breaking Bad, Better Call Saul, The Mandalorian). Pour la France et d’autres pays, le lancement se fera d’ici la fin de l’année, sans date plus précise.