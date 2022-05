Sonos prépare son propre assistant vocal

Sonos est en train de préparer son propre assistant vocal qui arrivera dans quelques semaines. Il viendra ainsi concurrencer Google Assistant, Alexa (Amazon) ou encore Siri (Apple).

Sonos va lancer son assistant vocal

L’assistant vocal aura pour nom Sonos Voice selon The Verge. Il permettra aux utilisateurs de jouer et de contrôler la lecture sur les enceintes de la marque. Les enceintes prennent déjà en charge Amazon Alexa et Google Assistant, et le petit nouveau pourra être utilisé à la place de ces services.

Au lancement, Sonos Voice sera compatible avec les services de streaming musicaux Apple Music, Amazon Music, Pandora et Deezer. Il y aura également une prise en charge avec Sonos Radio. Où sont Spotify et YouTube Music ? Il n’y a pas encore un accord avec les deux plateformes, mais il est possible que Sonos arrive à trouver un terrain d’entente d’ici la disponibilité de son assistant vocal.

À l’instar de Siri, Alexa et des autres, il y aura une commande vocale pour réveiller l’assistant. Le mot-clé sera « Hey Sonos ». Sonos se chargera de gérer toutes les requêtes directement sur l’enceinte et non sur ses serveurs afin de respecter la vie privée des utilisateurs.

La disponibilité de l’assistant vocal Sonos Voice se fera le 1er juin prochain aux États-Unis. Un lancement à l’international se fera plus tard, mais il n’y a pour l’instant pas de date.