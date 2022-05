Google officialise les Pixel Buds Pro, des écouteurs à réduction de bruit active

La conférence I/O de Google a été l’occasion d’avoir plusieurs annonces, dont les Pixel Buds Pro. Il s’agit de nouveaux écouteurs qui ont la particularité d’avoir la réduction de bruit active. C’est la première fois pour des écouteurs de Google.

Présentation des Pixel Buds Pro

En plus du support de la réduction de bruit active, les Pixel Buds Pro ont des micros en beamforming. Cela assure un son clair et une bonne suppression du bruit pour réellement se focaliser sur l’audio. On peut aussi ajouter qu’il y a un mode transparent, il permet d’entendre les bruits autour de vous.

Google a intégré une puce audio maison dans ses écouteurs pour assurer la meilleure réduction de bruit active possible. La puce est composée de six cœurs et d’un moteur neuronal afin que l’analyse des bruits se fasse instantanément.

Parmi les autres nouveautés, les Pixel Buds Pro supportent le Bluetooth multipoint, signifiant qu’il est possible de passer d’un appareil à un autre (smartphone puis PC par exemple) sans aucune difficulté. Il y a par ailleurs le support de Google Assistant pour faire des requêtes à la voix. Citons par ailleurs une mise à jour logicielle qui arrivera dans quelques mois et permettra d’avoir l’audio spatial.

Enfin, parlons de l’autonomie. Google assure que ses écouteurs tiennent 7 heures avec la réduction de bruit active et jusqu’à 11 heures quand elle est désactivée.

Date de sortie et prix

Les Pixel Buds Pro seront disponibles en précommande dès le 21 juillet pour 199 dollars aux États-Unis et 219 euros en France.