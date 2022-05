Samsung proposerait un capteur photo de 200 mégapixels avec son Galaxy S23 Ultra

Samsung devrait encore monter d’un cran avec son Galaxy S23 Ultra en proposant un capteur photo de 200 mégapixels. C’est presque le double de ce que propose le Galaxy S22 Ultra.

Un capteur photo de 200 mégapixels avec le Galaxy S23 Ultra

Avec le Galaxy S22 Ultra, les utilisateurs ont le droit à un capteur photo de 108 mégapixels. Les photos prises par défaut font 12 mégapixels parce que celles avec 108 mégapixels sont nettement plus lourdes. Mais ceux qui le souhaitent peuvent pleinement profiter du capteur à l’aide d’un bouton. Avec le Galaxy S23 Ultra, Samsung irait donc encore plus loin et proposerait un capteur photo de 200 mégapixels.

Selon ETNews, le nouveau capteur (ISOCELL HP3) sera produit par Samsung Electronics et Samsung Electro-Mechanics, avec une plus grosse part (70%) pour le premier. Samsung aurait déjà fini le développement et prépare en ce moment la production.

Comme le Galaxy S22 Ultra, le Galaxy S23 Ultra utiliserait le pixel binning, qui fusionne les données de plusieurs petits pixels sur le capteur d’image en un « super pixel ». Le regroupement de pixels est avantageux, car le simple fait d’augmenter le nombre de mégapixels du capteur photo d’un smartphone tout en conservant la même taille de capteur d’image se traduit par des pixels plus petits, qui captent généralement moins de lumière.

Samsung devrait annoncer ses différents Galaxy S23 au début de 2023. Il n’y a pas encore une date précise.