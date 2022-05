Le boîtier de Microsoft pour jouer aux jeux Xbox sur TV se précise

Microsoft prépare toujours un boîtier façon Chromecast que l’on pourra connecter à son téléviseur afin de jouer aux jeux Xbox sans avoir la console. Ce sera possible grâce au Xbox Cloud Gaming (xCloud). Et selon VentureBeat, la sortie se fera d’ici les 12 prochains mois.

Jouer aux jeux Xbox sur TV sans console sera possible

Le boîtier de Microsoft est annoncé comme étant une palette. Le produit ressemblerait visuellement au Chromecast de Google, au Fire TV d’Amazon ou encore à une gamme équivalente chez Roku. Il permettra de jouer aux jeux Xbox, mais pas seulement. En effet, il proposerait également un accès à plusieurs services de streaming pour voir des films et séries.

Aussi, Microsoft prépare une application spécifique pour que certains téléviseurs connectés puissent accéder au Xbox Cloud Gaming sans avoir besoin d’un accessoire tiers. Le groupe travaillerait surtout avec Samsung pour que le constructeur propose l’application sur ses téléviseurs. Elle aussi arriverait d’ici les 12 prochains mois.

De son côté, Tom Warren de The Verge rapporte que le produit de Microsoft aura la particularité de laisser les utilisateurs jouer aux jeux qu’ils possèdent grâce au cloud, ce qui n’est pas possible aujourd’hui. Actuellement, les seuls jeux que vous pouvez streamer via xCloud sont ceux disponibles via le Xbox Game Pass.