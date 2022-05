Elon Musk serait temporairement le patron de Twitter après le rachat

Le rachat de Twitter par Elon Musk pour 44 milliards de dollars ne sera pas bouclé avant quelques mois. Mais une fois que ce sera fait, l’homme le plus riche au monde prendra temporairement les commandes du réseau social selon CNBC.

Elon Musk, futur patron (temporaire) de Twitter

Il n’est pas précisé pendant combien de temps Elon Musk serait le patron de Twitter. Un élément intéressant est que l’actuel dirigeant de Tesla et de SpaceX aurait déjà un candidat en tête pour prendre les contrôles du réseau social pour le long terme. Aussi, il discute avec Jack Dorsey (cofondateur et ex-patron de Twitter) non pas pour le faire revenir en tant que dirigeant, mais sur la possibilité d’apporter des actions immédiatement ou avant la clôture du rachat.

L’actuel patron de Twitter est Parag Agrawal. Il est aux commandes de Twitter depuis la fin novembre et devrait donc quitter ses fonctions dans quelques mois, quand le rachat sera bouclé. Il n’est pas précisé ce qu’il deviendra une fois la transaction validée par les autorités compétentes.

Cette semaine, Elon Musk a pu lever plus de 7 milliards de dollars pour financer le rachat du réseau social. Il a nommé 19 investisseurs ayant accepté de contribuer à l’acquisition. Le multi-milliardaire Larry Ellison, qui a co-fondé Oracle et siège au conseil d’administration de Tesla, va apporter 1 milliard de dollars. Les fonds d’investissement Sequoia Capital (800 millions de dollars), Vy Capital (700 millions) et Brookfield (500 millions) font également partie des principaux contributeurs. Le prince et homme d’affaires saoudien Al-Walid ben Talal va pour sa part mettre à disposition près de 35 millions de ses actions Twitter une fois le rachat finalisé afin de conserver une participation au capital de l’entreprise qu’Elon Musk souhaite retirer de la Bourse.