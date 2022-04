La hype est totale : les scientifiques de l’ESO (European Southern Observatory) viennent de « teaser » une conférence de presse pour le 12 mai prochain qui dévoilera une découverte « révolutionnaire » concernant notre voie lactée ! Cette découverte incroyable est le résultat de l’analyse de certaines données de l’EHT (Event Horizon Telescope), qui n’est autre que le télescope qui avait permis d’obtenir une stupéfiante image du trou noir au centre de notre galaxie (le désormais fameux Sagittarius A*).

Sagittarius A*, le trou noir au centre de notre Galaxie

Plusieurs chercheurs ayant participé à cette découverte seront présents lors de la conférence de presse, soit Huib Jan van Langevelde, directeur du projet EHT, Anton Zensus, président fondateur du conseil de collaboration EHT, Thomas Krichbaum de l’Institut Max Planck de radioastronomie (Allemagne), Sara Issaoun, du Centre d’Astrophysique | Harvard & Smithsonian (États-Unis) et Radboud University (Pays-Bas), José L. Gómez, de l’Instituto de Astrofísica de Andalucía (CSIC) en Espagne, Christian Fromm de l’Université de Würzburg (Allemagne) et Mariafelicia de Laurentis, de l’Université de Naples « Federico II » et de l’Institut national de physique nucléaire (INFN) en Italie.

Se pourrait -il que la découverte en question concerne une nouvelle fois Sagittarius A* ? C’est possible dans la mesure où l’EHT a justement été conçu pour chasser ce type d’objet cosmique, sans oublier que le télescope ciblerait Sagittarius A* depuis déjà plusieurs mois. L’annonce pourrait être une confirmation absolue de la nature de Sgr A*, mais l’ESO ne parlerait pas de « révolution » en ce cas tant la communauté scientifique ne se fait plus guère de doutes à son sujet (et encore plus depuis les travaux de Reinhard Genzel et Andrea Ghez, prix Nobel de physique pour leurs travaux sur Sgr A*). Quoi d’autre alors ? Peut-être alors une image encore plus nette de l’horizon de Sagittarius A*, et peut-être aussi… tout à fait autre chose. Vivement le 12 mai !

La conférence de presse de l’ESO sera retransmise en direct le 12 mai prochain à 15 h heure de Paris sur la chaine YouTube de l’ESO.