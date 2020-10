Le Prix Nobel de Physique accordé à trois scientifiques spécialistes des trous noirs

Le comité Nobel vient de remettre son prestigieux Prix Nobel de Physique à trois spécialistes des trous noirs. Le britannique Roger Penrose, l’allemand Reinhard Genzel et l’américaine Andrea Ghez ont ainsi eu droit à la consécration ultime. Roger Penrose a reçu le Nobel pour avoir démontré qu’un trou noir était bien « une prédiction solide de la théorie de la relativité générale ». Reinhard Genzel et Andrea Ghez se voient récompensés pour leur « découverte d’un objet compact supermassif dans le centre de notre galaxie ». On rappellera ici aux amateurs que le film Interstellar est l’unique métrage décrivant un trou noir sur des bases scientifiques correctes .

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020