Pixel 6 Pro : Google voulait proposer la reconnaissance faciale au lancement

Le Pixel 6 Pro ne dispose pas de la reconnaissance faciale pour le déverrouillage. Et pourtant, Google voulait la proposer, mais le projet a été mis de côté selon les informations de 9to5Google. Mais le groupe n’a pas dit son dernier mot.

La reconnaissance faciale et le Pixel 6 Pro

Il existe un Pixel 6 et un Pixel 6 Pro, mais seulement le second devait avoir la reconnaissance faciale pour le déverrouillage au lancement en octobre 2021. Google a travaillé sur cette fonctionnalité, mais a finalement décidé de ne pas l’inclure. Malgré tout, les propriétaires avec le smartphone de Google pourraient prochainement en profiter.

En effet, la société préparerait une mise à jour logicielle pour ajouter la reconnaissance faciale. Il serait question d’une disponibilité pour bientôt. Il n’y a pas encore une date précise, mais le mois de juin est suggéré. Les utilisateurs pourraient ainsi choisir le capteur d’empreintes et la reconnaissance faciale pour le déverrouillage.

Il convient de noter que le Pixel 6 Pro (et même le non-Pro) n’a de matériel dédié pour la reconnaissance en 3D, comme c’était le cas pour les Pixel 4 et le système Soli. Google mettrait en œuvre une reconnaissance faciale en 2D (moins sécurisée donc) en utilisant le capteur frontal et la partie logicielle.

Sans surprise, Google n’a pas commenté publiquement cette information. Il faudra donc attendre encore quelques semaines pour en savoir plus.