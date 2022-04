Débit, Wi-Fi 6E, prix : UFC-Que Choisir tacle la Livebox 6 d’Orange

La Livebox 6 d’Orange est disponible depuis peu et l’UFC-Que choisir estime que le prix est élevé par rapport à ce que contient l’offre. Pour rappel, la nouvelle offre comprend la nouvelle box, un port 2,5 Gb/s et le support du Wi-Fi 6E.

Des critiques de l’UFC-Que choisir pour la Livebox 6

UFC-Que choisir commence par critiquer le Wi-Fi 6E de la Livebox 6. « Pour bénéficier des atouts du Wi-Fi 6E, encore faut-il que ses équipements (smartphones, ordinateurs, etc.) soient compatibles avec cette nouvelle norme. Or, pour l’instant, ces produits sont encore très rares », indique l’association de consommateurs, précisant que la nouvelle norme « a tendance à couvrir une surface moins importante ». Orange propose jusqu’à trois répéteurs ainsi que l’aide d’un spécialiste du Wi-Fi pour optimiser l’installation. « Installer un répéteur dans chaque pièce n’est ni pratique, ni esthétique, ni écologique », déplore UFC-Que choisir.

Un autre point concerne les deux modes veille de la nouvelle box. Il y a une veille légère (seul le téléphone reste actif) et une veille profonde (qui coupe tout). « Ne comptez toutefois pas sur elles pour faire des économies. Au mieux, vous gagnerez quelques euros par an. Le fait d’éteindre sa box la nuit ou pendant ses absences permet surtout de contribuer à faire baisser la consommation globale d’énergie. Mais attention tout de même car en mode veille, certains services comme l’alarme ou l’assistant vocal peuvent aussi ne plus fonctionner », souligne l’association.

Le débit est également évoqué. On retrouve 2 Gb/s chez Orange, là où Free et SFR proposent jusqu’à 8 Gb/s. « Cela suffira pour la plupart des clients, mais les utilisateurs les plus exigeants pourraient être déçus », estime UFC-Que choisir, qui note au passage un tarif élevé de 54,99€/mois (34,99€/mois la première année). « Attention car pour chaque équipement fourni, des frais d’activation vous seront demandés : 40 € pour le décodeur, 10 € pour le 2e décodeur, 10 € pour l’Airbox et 10 € par répéteur Wi-Fi. La facture peut vite grimper », conclut l’association de consommateurs.