PlayStation Plus Essential/Extra/Premium débarquent le 22 juin en Europe

Sony donne une date de sortie pour le nouveau PlayStation Plus, ce sera le 22 juin prochain en Europe. Nous serons les derniers servis, l’Asie et l’Amérique l’auront un peu plus tôt.

Une date pour le nouveau PlayStation Plus

Voici le calendrier de sortie du nouveau PlayStation Plus :

Asie (hors Japon) – sortie prévue le 23 mai 2022

Japon – sortie prévue le 1er juin 2022

Amérique – sortie prévue le 13 juin 2022

Europe – sortie prévue le 22 juin 2022

Pour rappel, il y aura trois offres avec le nouveau PlayStation Plus afin de concurrencer le Xbox Game Pass de Microsoft. Les offres sont les suivantes :

PlayStation Plus Essential :

Deux jeux téléchargeables chaque mois.

Des réductions exclusives.

Le stockage dans le cloud pour les sauvegardes de jeu.

L’accès au multijoueur en ligne.

Ce palier ne comporte aucun changement pour les joueurs actuellement abonnés à PlayStation Plus.

Prix : 8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 59,99 € par an

PlayStation Plus Extra :

Fournit tous les avantages du palier Essential.

Propose également un catalogue d’environ 400 des meilleurs jeux PS4 et PS5, notamment des hits du catalogue PlayStation Studios et des partenaires tiers. Les jeux du palier Extra peuvent être téléchargés pour permettre leur accès hors ligne.

Prix : 13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 99,99 € par an

PlayStation Plus Premium :

Fournit tous les avantages des paliers Essential et Extra.

Propose environ 340 jeux supplémentaires, dont des jeux PS3 disponibles via le streaming dans le cloud et un catalogue de grands classiques, disponibles en streaming ou en téléchargement parmi les jeux PlayStation, PS2 et PSP.

L’accès par le biais du streaming dans le cloud aux jeux PlayStation, PS2, PSP et PS4 des paliers Extra et Premium dans les marchés proposant actuellement le service PlayStation Now. Les clients peuvent jouer en streaming sur les consoles PS4 et PS5, ainsi que sur PC.

Des versions d’essai à durée limitée seront également proposées à ce palier, permettant aux joueurs de les tester avant de les acheter.

Prix : 16,99 € par mois / 49,99 € par trimestre / 119,99 € par an