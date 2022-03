PlayStation Plus Essential/Extra/Premium : Sony dévoile sa réponse au Xbox Game Pass

C’était attendu : Sony vient de dévoiler ses nouvelles offres de services visant à concurrencer le Xbox Game Pass. Le PlayStation Now va donc disparaitre tandis que l’abonnement PlayStation Plus mute en trois abonnement distincts.

Détail des offres PlayStation Plus Essential/Extra/Premium

— PlayStation Plus Essential est proposé au prix de 8,99 euros mensuel (ou 59,99 euros/an)et comprend tous les avantages de l’actuel PlayStation Plus avec en sus un accès multijoueur en ligne, deux jeux téléchargeables par mois, des remises/promos et un stockage dans le cloud pour les sauvegardes de jeux.

— PlayStation Plus Extra est proposé à 13,99 euros mensuel (ou 89,99 euros/an) et inclut tous les avantages Essential avec en sus jusqu’à 400 jeux PS4 ou PS5.

— PlayStation Plus Premium est proposé à 16,99 euros mensuel (ou 119,99 euros/an) et comprend tous les avantages de Playstation Plus Extra avant en sus (encore) 340 jeux supplémentaires, y compris certains titres PS3 qui seront jouables en streaming via le cloud. Il y aura aussi des titres PlayStation, PS2 et PSP originaux. Il sera aussi possible d’essayer certains jeux avant de les acheter.

Certains gros titres comme Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 et Returnal seront disponibles dans les forfaits PlayStation Plus Extra et Premium, mais Sony précise que les nouveautés ne seront pas intégrées directement le jour J à ces nouveaux abonnements.

Ces nouveaux services seront disponibles dès le mois de juin en Asie, en Amérique du Nord, en Europe et dans le reste du monde.

« Les nouveaux niveaux Extra et Premium représentent une évolution majeure pour PlayStation Plus », déclare Jim Ryan, le CEO de PlayStation.