Pixel Watch : la montre de Google se dévoile encore avec un rendu

La Pixel Watch, à savoir la future montre connectée de Google, se dévoile une nouvelle fois grâce à un rendu. Il vient d’Evleaks, un leaker qui arrive toujours à avoir des images promotionnelles en avance.

Nouvel aperçu de la Pixel Watch

Ici, le rendu montre la Pixel Watch ou plus exactement son écran rond et un design très incurvé. L’écran est la surface plate, mais Google s’est donné beaucoup de mal avec le verre pour étendre la courbure jusqu’à la pièce arrière (qui ne se voit pas sur l’image).

La couronne contribue également à mettre en valeur ce design homogène en faisant ressortir la tige du verre à la position trois heures. Google ne cache pas la tige en la rendant argentée comme la couronne, qui est également plus large (mais plutôt courte).

Pour le reste, le cadran de la montre est similaire à celui déjà vu en décembre dernier. Il y a la date et l’heure au-dessus et trois autres options en dessous qui proviennent de Fitbit (Fitbit appartient à Google). Il y a les pas, la fréquence cardiaque et une autre qui lance vraisemblablement l’aperçu des statistiques. Le tout est teinté d’un coloris vert. La dernière chose que nous voyons est un point blanc indiquant que vous avez des notifications disponibles.

Au vu des récentes fuites et de celle du jour, on peut imaginer que Google officialisera sa Pixel Watch lors de sa conférence I/O les 11 et 12 mai prochains.