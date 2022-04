Le gouvernement espagnol s’est servi de Pegasus pour espionner des indépendantistes catalans

Pegasus n’a pas fini de faire des remous. Une enquête menée par le Citizen Lab (unité de recherche canadienne) conclut à une utilisation massive du logiciel espion Pegasus… par le gouvernement espagnol ! Ce dernier se serait en effet servi de Pegasus pour espionner à son insu des indépendantistes catalans. Sur la soixantaine de mobiles ciblés par Pegasus et expertisés par le Citizen Lab, une cinquantaine étaient bel et bien infectés et ouverts aux quatre vents des écoutes.

Pire encore, l’enquête parvient à prouver qu’absolument tous les membres catalans du Parlement européen (MPE) ayant soutenu l’indépendance de la Catalogne ont été ciblés par Pegasus, certains proches de ces parlementaires étant aussi visés par cet espionnage massif. Comme on peut donc s’en douter, Carles Puigdemont, l’ancien président de la Catalogne, était sur la liste des personnes surveillées. Plus inquiétant encore, on apprend que de simples citoyens, avocats, journalistes ou activistes, étaient eux aussi sous surveillance « discrète » du gouvernement espagnol.

Bonne fille, le Citizen Lab se refuse à affirmer que le gouvernement était responsable de cette surveillance… tout en apportant les éléments « circonstanciels » qui montrent de façon claire que les écoutes ont pour source plusieurs membres du gouvernement ou du contre-espionnage espagnol. La sophistication de certaines tentatives d’espionnage via Pegasus ne colle pas non plus avec la version d’écoutes à partir d’un pays étranger. Ainsi, le député catalan Jordi Baylina a reçu un message comprenant son numéro d’identification fiscale. Impossible de confondre avec une tentative de phishing vu les donnée remontées, et pourtant… Face à la teneur des conclusions de l’étude, le Citizen Lab estime que « La gravité de l’affaire justifie clairement une enquête officielle pour déterminer la partie responsable ».