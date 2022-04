SFR ne compte pas proposer le Wi-Fi 6E avec sa box Internet

Le Wi-Fi 6E est disponible chez Orange avec la Livebox 6 et bientôt chez Bouygues Telecom, mais il ne faut pas l’attendre chez SFR. En effet, l’opérateur au logo rouge ne s’intéresse pas à cette norme.

Pas de Wi-Fi 6E chez SFR

Il y a trois ans, SFR avait été le premier à intégrer le Wi-Fi 6 dans une box Internet en France. Aujourd’hui, le Wi-Fi 6E est disponible et il permet d’avoir notamment plus de débit grâce à l’usage d’une troisième bande de fréquence, à savoir le 6 GHz, en plus des 2,4 et 5 GHz. C’est donc bénéfique pour les clients. Mais l’opérateur ne s’y intéresse pas pour autant, jugeant qu’il y une confusion.

« Aujourd’hui, on a une évolution très rapide du Wi-Fi, plus rapide que celle de la fibre. Nous avons une volonté de la suivre, mais il nous a semblé que le Wi-Fi 6E n’apportait pas un incrément suffisant par rapport au Wi-Fi 6 et qu’il pouvait introduire une certaine confusion dans l’esprit des utilisateurs », déclare SFR à 01net.

Ce côte « incrément suffisant par rapport au Wi-Fi 6 » est intéressant quand on sait que Xavier Niel, le patron de Free, pense l’inverse. Il y a deux ans, il expliquait pourquoi la Freebox Pop n’embarquait pas le Wi-Fi 6. Selon ses dires, le Wi-Fi 6E était nettement plus intéressant que le Wi-Fi 6, essentiellement à cause de sa troisième bande.

D’autre part, SFR est estime que l’idée est qu’il faut trouver un équilibre entre l’accès en fibre optique et le Wi-Fi. Ainsi, basculer sur un nouveau standard Wi-Fi plus performant si le débit à la sortie de la box reste bridé n’est pas forcément intéressant. En l’état, le Wi-Fi 6 et le XGS-PON sont un combo gagnant… selon SFR du moins.

Vous l’avez donc compris, SFR attendra le Wi-Fi 7 pour faire un changement au niveau de ses box.