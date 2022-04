Google Pixel 6a : le lancement prochain se confirme un peu plus

Les rumeurs ont suggéré que le Pixel 6a sera annoncé en mai à la conférence Google I/O et cela semble se confirmer un peu plus cette semaine avec la FCC. Google a fait passer les tests nécessaires auprès de la FCC (régulateur américain), une étape obligatoire avant la commercialisation.

Le Pixel 6a arrive dans quelques semaines

Pour donner une idée, le passage à la FCC pour le Pixel 5a avait eu lieu en juillet 2021 et la commercialisation s’est déroulée le mois suivant. Sachant que nous sommes en avril et que la conférence I/O de Google aura lieu les 11 et 12 mai cette année, on peut facilement se douter que l’annonce du Pixel 6a n’est plus qu’une question de semaines.

Les documents de la FCC ne permettent pas d’avoir tous les détails sur le smartphone. En réalité, très peu d’informations sont présentes dans la documentation. Nous savons seulement qu’il y a quatre références (GX7AS, GB17L, G1AZG et GB62Z), et seulement l’un des modèles supporte la 5G avec les ondes millimétriques. Celle-ci permet d’avoir réellement de très bons débits. Les trois autres variantes se contentent de la 5G sous les 6 GHz, à savoir la 5G « classique » (celle que nous utilisons aujourd’hui).

Le Pixel 6a reprendra le design du Pixel 6 dans les grandes lignes et aura également le droit à la puce Tensor de Google. Des premiers benchmarks ont montré que les performances sont identiques, voire légèrement meilleures selon les cas. Malgré tout, le Pixel 6a sera moins cher, notamment parce qu’il utilisera des matériaux moins premium et certains éléments du Pixel 6 ne seront pas disponibles dessus.