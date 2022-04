La Paris Games Week fait son retour en 2022 : voici les dates

Le Paris Games Week 2022 aura bien lieu, ce sera du 2 au 6 novembre prochain en présentiel à Paris Expo Porte de Versailles. C’est une bonne nouvelle pour les joueurs puisque le salon dédié aux jeux vidéo n’avait pas eu lieu en 2020 et en 2021 à cause du Covid-19.

Retour de la Paris Games Week en 2022

« Le jeu vidéo français va retrouver sa fête. Quelle joie immense de pouvoir nous réunir à nouveau ! Nous allons offrir à toutes nos communautés de joueuses et de joueurs si engagées, cet événement de référence qu’ils ont contribué à façonner depuis plus de 10 ans et qui a tant manqué. Nous avons mis à profit ces deux dernières années pour concevoir cette édition ; des retrouvailles qui s’annoncent inoubliables » commente Nicolas Vignolles, délégué général du SELL (Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs).

La Paris Games Week 2022 aura donc bien bien lieu, tout comme la Gamescom en Allemagne (en présentiel du 24 au 28 août) et le Tokyo Game Show du 15 au 18 septembre.

Un événement majeur du jeu vidéo n’aura pas contre pas lieu cette année, c’est l’E3. Les organisateurs ont récemment décidé d’annuler le salon, que ce soit en présentiel ou en ligne. « L’E3 reviendra en 2023 avec une présentation revigorée qui célèbre les jeux vidéo nouveaux et passionnants, et les innovations de l’industrie », ont indiqué les organisateurs.

Le retour de la Paris Games Week 2022 et la Gamescom pourrait en tout cas être l’occasion d’avoir des annonces majeures, tout particulièrement pour le marché européen. Sony, par exemple, est très bien installé en Europe avec ses PlayStation. Qui sait, peut-être que le groupe (ou d’autres) fera des annonces lors du salon. C’est l’occasion de rappeler que le salon parisien est ouvert au public, contrairement à l’E3.