Covid-19 : la Paris Games Week est annulée pour la seconde année consécutive

C’est une histoire sans fin qui commence à nous courir gentiment : la pandémie de Covid-19 résiste encore et toujours aux campagnes de vaccination et aux reliquats de contraintes sanitaires, sans même parler de l’arrivée de nouveaux variants (Delta notamment). Dans ce contexte, pour la seconde année consécutive, le SELL vient d’annoncer que l’édition 2021 de la Paris Games Week était tout simplement annulée : « Malgré notre envie et notre engagement, nous devons prendre la difficile décision d’annuler l’édition 2021 de la Paris Games Week. Le contexte incertain ne nous permet pas d’organiser une édition à la hauteur de nos ambitions et des attentes des joueuses et des joueurs. »

Rendez-vous est donc donné pour le second semestre 2022… si tant est que le variant Omega ne nous fasse pas des siennes d’ici là. Entre l’E3 virtualisé (et assez pauvre en grosses annonces), les GPU aux tarifs de voleurs, les consoles next-gen introuvables en France (merci à Sony et Microsoft de prioriser à fond le marché US…) et maintenant l’annulation de la PGW, c’est peut dire que les amateurs de jeux vidéo passent une année un peu difficile. Vivement 2022 donc…