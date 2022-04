Molotov ajoute un lecteur Web pour voir les chaînes TV

Molotov annonce qu’il est désormais possible de regarder les chaînes de télévision depuis un navigateur Web. Plus besoin de forcément télécharger l’application sur son ordinateur.

Molotov maintenant accessible depuis le Web

À partir d’aujourd’hui, Molotov est disponible depuis l’ensemble des navigateurs Web sur ordinateur (Safari, Chrome, Firefox, Edge), sans passer par le téléchargement de son application qui reste toutefois nécessaire si l’on veut utiliser le service en mode hors-ligne.

Pour accéder à Molotov depuis un navigateur sur ordinateur, il suffit de se rendre sur molotov.tv et de cliquer sur l’option « Ouvrir dans le navigateur ». L’accès au service nécessitera alors de renseigner ses identifiants (ou de se créer un compte gratuitement).

L’ensemble des offres et des fonctionnalités Premium de Molotov restent identiques à celles proposées dans son application mobile, tablette ou TV : l’enregistrement dans le cloud, le contrôle du direct, l’accès depuis l’Europe, 4 écrans en simultané, etc. Mais comme dit précédemment, il est toujours nécessaire de passer par l’application si l’on souhaite profiter du téléchargement pour voir un contenu sans connexion Internet.

Le service permet de voir les différentes chaînes de télévision françaises. Il existe même des offres payantes pour avoir davantage de chaînes. Aussi, il est bon de préciser qu’il est nécessaire d’avoir l’une des offres payantes pour voir les chaînes des groupes TF1 (TF1, TMC, LCI et TF1 Séries Films) et M6 (M6, W9, 6ter et Gulli). Cela fait suite à un conflit (ici et là) entre toutes les parties concernées.