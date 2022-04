Sosh va bientôt proposer des forfaits 5G, assure Orange

En plein lancement de la Livebox 6, Fabienne Dulac, la patronne d’Orange, annonce que Sosh va se mettre à la 5G au niveau de ses forfaits. Elle a évoqué ce sujet lors de l’émission Tech & Co sur BFM Business.

Lancement prochain de la 5G chez Sosh

« Avec le déploiement de la 5G, de toute façon, l’ensemble de nos gammes seront accessibles en 5G », a déclaré Fabienne Dulac, en lien avec Sosh. Elle a d’abord proposé le nouveau réseau aux clients d’Orange, notamment parce que cela a impliqué d’importants investissements et les forfaits chez Orange sont plus chers.

En attendant, la concurrence propose de la 5G sur ses forfaits sans engagement. C’est le cas chez Free Mobile, SFR RED et B&You (Bouygues Telecom). À ceci, la patronne d’Orange France rétorque que cette intégration s’est faite avec « des augmentations de prix qu’ils ont aussi embarqué sur les offres low-cost. Nous avons fait le choix de rester sur des offres low-cost qui offrent une plus grande différenciation de prix », a-t-elle ajouté, précisant que « c’est une question de stratégie ».

Malgré tout, ça bouge du côté de la marque low-cost d’Orange. « On aura la 5G demain sur les offres Sosh », a indiqué la dirigeante. Mais « demain » n’est pas à prendre au sens propre ici, Fabienne Dulac fait comprendre que ce sera dans le futur, sans pour autant donner une date précise. Il faut donc patienter…

43% de la population couverte en un an

L’interview a aussi été l’occasion de parler du déploiement de la 5G. Cela fait un peu plus d’un an maintenant que le nouveau réseau mobile est lancé en France et il compte 3 millions d’utilisateurs selon des données partagées hier par l’Arcep, à savoir le régulateur des télécoms. Orange couvre 43% de la population et « c’est un bon rythme de déploiement », selon la dirigeante. Elle ajoute que plus de 80% des ventes de terminaux concernent des modèles compatibles 5G. « L’année 2022 sera le virage de la 5G parce que ce sera le temps du déploiement et de l’équipement », a-t-elle ajouté.