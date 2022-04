Elon Musk rejoint le conseil d’administration de Twitter

Elon Musk, le patron de Tesla, a rejoint le conseil d’administration de Twitter, comme l’indique un document financier du groupe. Cette annonce intervient 24 heures après l’entrée au capital du réseau social de l’homme le plus riche au monde, avec une part de 9,2%.

Et voilà que Elon Musk débarque au conseil d’administration de Twitter

Le document financier transmis à la SEC, à savoir le gendarme boursier américain, indique qu’Elon Musk peut maximum avoir une part de 14,9% dans l’entreprise. Aussi, son mandat expirera lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de la société en 2024.

Parag Agrawal, le patron de Twitter, a également annoncé l’arrivée d’Elon Musk au conseil d’administration par le biais de tweets. « Je suis heureux de vous annoncer que nous avons nommé Elon Musk à notre conseil d’administration ! Au cours de nos conversations avec Elon ces dernières semaines, il nous est apparu clairement qu’il apporterait une grande valeur à notre conseil », a déclaré le dirigeant du réseau social. « Il est à la fois un adepte passionné et un critique intense du service, ce qui est exactement ce dont nous avons besoin chez Twitter et dans la salle du conseil, pour nous rendre plus forts à long terme », a-t-il ajouté.

Jack Dorsey, l’ancien patron de Twitter, a également réagi. Il se dit « très content qu’Elon rejoigne le conseil d’administration de Twitter », soulignant qu’il « se soucie profondément de notre monde et du rôle qu’y joue Twitter ».

Et bien sûr, Elon Musk lui-même a réagi à son arrivée. « J’ai hâte de travailler avec Parag et le conseil d’administration de Twitter pour apporter des améliorations significatives à Twitter dans les mois à venir ! », a-t-il dit.

Il y a quelques heures, Elon Musk a publié un sondage sur Twitter, demandant aux utilisateurs s’ils souhaitent un bouton « Modifier ». Plusieurs personnes le réclament pour être en mesure de modifier un tweet après sa publication, par exemple pour corriger une faute. Son arrivée chez Twitter va-t-il permettre de réellement l’avoir ?