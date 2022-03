La Nvidia GeForce RTX 3090 Ti est enfin disponible … à 2000 dollars !

Enfin, après des mois d’incertitude et d’absence d’information, elle est là ! La GeForce RTX 3090 Ti de NVIDIA est disponible à la vente, mais ce GPU très haut de gamme a un coût qui risque de faire blêmir bien des bourses. Il faudra en effet débourser pas moins de 2000 dollars pour se procurer ce monstre, ce qui n’est plus très éloigné du tarif d’une Titan RTX. Pour ne rien arranger, ce prix de « base » est purement indicatif, et pénurie oblige, certains revendeurs proposent déjà la GeForce RTX 3090 Ti à des tarifs encore supérieurs (bien supérieurs parfois) !

Pour rappel, la GeForce RTX 3090 Ti est basée sur le processeur GA102 (variante GA102-350-A1) et dispose de 10752 shading units, 336 texture mapping units, 84 ray-tracing units, 24 Go de RAM GDDR6X de deuxième génération et à fréquence plus élevée, ainsi que d’une bande passante de 21 Gbit/s ! Les performances sont annoncées à 40 tflops (4 fois la puissance d’une PlayStation 5). Forcément, la consommation de ce GPU crève le plafond (450 W). Et un radiateur de plus pour l’hiver !