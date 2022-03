Free Mobile va proposer le support des SMS en Wi-Fi

Free Mobile annonce qu’il va permettre à ses abonnés d’avoir les SMS en Wi-Fi. L’opérateur est en retard par rapport à ses concurrents puisque SFR, Orange et Bouygues Telecom proposent cette fonctionnalité depuis 2019.

Les SMS en Wi-Fi arrivent chez Free Mobile

« Notre réseau ne prend pas encore en charge le SMS en IMS », indique Free Mobile concernant l’envoi et la réception en Wi-Fi des messages. Mais il le promet : « c’est prévu ». Comme le note Univers Freebox, l’IMS se veut une architecture standardisée utilisée par les opérateurs et permet de fournir des services fixes et mobiles comme la VoIP (voix sur IP), la VoLTE (appels en 4G) et le VoWiFi (appels en Wi-Fi).

L’opérateur de Xavier Niel ne communique pour l’instant aucune date pour les SMS en Wi-Fi. Il est possible que cela prenne du temps si l’on se base sur la période qu’il a fallu patienter pour avoir la VoLTE et le VoWiFi. Les trois autres opérateurs proposent déjà ce système depuis des années. Chez Free, c’est disponible depuis quelques mois à peine, et encore tous les téléphones ne sont pas éligibles. La liste s’agrandit au fil des semaines. Il ne faut pas être pressé pour avoir toutes les fonctionnalités.

Au fait, quel intérêt d’envoyer des SMS par Wi-Fi ? Ce système est intéressant quand le réseau mobile de son opérateur est trop faible ou tout simplement inexistant.