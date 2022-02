Free Mobile active les appels Wi-Fi (VoWiFi)

Après la VoLTE, Free Mobile annonce la disponibilité des appels Wi-Fi (VoWiFi) pour ses clients. Comme le nom l’indique, cela permet de passer des appels grâce au réseau Wi-Fi.

Mise en place des appels Wi-Fi chez Free Mobile

Ce système est surtout intéressant pour les personnes qui captent mal en intérieur, par exemple dans les maisons. Avec VoWiFi, l’appel passe par le réseau Wi-Fi au lieu de directement passer par l’antenne 2G/3G/4G/5G de l’opérateur. C’est une opération transparente pour le client, il n’a pas besoin d’utiliser une application spécifique et son numéro de téléphone est toujours le même.

Dans le cas de Free Mobile, les appels Wi-Fi sont donc en place à partir d’aujourd’hui. Le compte Twitter de l’opérateur dédié à la partie réseau fait savoir qu’il faut avoir un forfait 5G pour en profiter, c’est-à-dire celui à 19,99€/mois. Ensuite, la fonctionnalité est activée par défaut pour ceux qui ont souscrit à un forfait depuis le mois de novembre 2021. Pour ceux qui ont un abonnement qui a été souscrit plus tôt, il faut activer manuellement le service en envoyant le mot volte par SMS au 1337. Ce choix est peut surprendre sachant qu’il est ici question du VoWiFi et non de la VoLTE.

En l’état, le service est disponible avec les smartphones de OnePlus qui sont déjà éligibles à la VoLTE chez Free Mobile selon Univers Freebox. Sur les smartphones de Xiaomi, il faut ouvrir l’application Téléphone puis composer *#*#869434#*#*. Vous pouvez aussi composer *#*#4636#*#* pour vérifier que c’est bien actif. Quant à Samsung et aux autres constructeurs, Free dit travailler pour que le support soit disponible.

Pour rappel, Orange, SFR et Bouygues Telecom proposent déjà les appels Wi-Fi, et ce depuis un bon moment maintenant.