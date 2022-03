Bouygues Telecom ajoute le Wi-Fi 6E dans sa box

Le Wi-Fi 6E est désormais une réalité chez Bouygues Telecom, avec l’opérateur qui l’a intégré dans box haut de gamme, à savoir la Bbox Ultym. C’est le premier opérateur français à le faire.

Le Wi-Fi 6E s’invite sur la box de Bouygues Telecom

Cet ajout du Wi-Fi 6E est en soi une surprise parce que Bouygues Telecom n’a pas communiqué officiellement sur le sujet. Mais des clients qui ont reçu leur Bbox Ultym et ont eu la surprise de voir les 6 GHz dans les paramètres. Cette fréquence s’ajoute aux 2,4 GHz et 5 GHz que l’on connaît déjà bien pour les réseaux sans fil.

Il ne s’agit pas d’une nouvelle box, l’opérateur a seulement modifié un composant de la Bbox Ultym existant pour ajouter le nouveau support. On peut se douter qu’il s’agit pour l’instant d’un test avec certains clients, sachant qu’il n’y a pas encore une annonce officielle. D’ailleurs, il n’est pas possible de demander cette box spécifique au moment de la souscription à une offre, c’est aléatoire.

La France autorise l’usage du Wi-Fi 6E depuis décembre dernier. Le nouveau réseau sans fil accueille encore plus de spectre avec la bande de 6 GHz. Pour être précis, cela va de 5 945 MHz à 6 425 MHz. Cette troisième bande est importante parce qu’elle va permettre d’améliorer le débit. De plus, elle se veut nécessaire de nos jours au vu des usages. De plus en plus de personnes se connectent en Wi-Fi et les bandes 2,4/5 GHz commencent à saturer. C’est tout particulièrement le cas dans les villes. Le 6 GHz devrait donc soulager la situation, comme si une autoroute à deux voies passait finalement à trois voies, tout en sachant que la nouvelle voie serait plus rapide.

Comme on peut s’en douter, les autres opérateurs vont également y passer, mais Bouygues Telecom est le premier à (discrètement) dégainer. Des fuites ont déjà révélé qu’Orange prépare une nouvelle Livebox pour 2022 avec un débit de 2,5 Gb/s (contre 1 Gb/s aujourd’hui) et justement le support du Wi-Fi 6E.