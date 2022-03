Kaspersky se plaint de l’Allemagne qui invite à ne plus utiliser son antivirus

Cette semaine, l’office allemand en charge des questions de cybersécurité (BSI) a recommandé de ne plus utiliser l’antivirus de Kaspersky, estimant que l’entreprise russe pourrait être impliquée, volontairement ou non, dans d’éventuelles attaques informatiques.

Kaspersky a tenu à répondre aux remarques du régulateur en Allemagne, évoquant une décision plus politique qu’autre chose :

Nous pensons que cette décision n’est pas basée sur une évaluation technique des produits Kaspersky — que nous avons continuellement défendue avec le BSI et à travers l’Europe — mais qu’elle est plutôt prise pour des raisons politiques. Nous continuerons à assurer nos partenaires et nos clients de la qualité et de l’intégrité de nos produits, et nous travaillerons avec le BSI pour clarifier sa décision et pour trouver les moyens de répondre à ses préoccupations et à celles des autres régulateurs.