L’Anssi met en garde au sujet de l’éditeur russe Kaspersky

Alors que la situation géopolitique est toujours aussi tendue après la tentative d’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’Anssi (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) met en garde les entreprises et les particuliers concernant l’usage des logiciels antivirus de l’éditeur russe Kaspersky : « Dans le contexte actuel, l’utilisation de certains outils numériques, notamment les outils de la société Kaspersky, peut être questionnée du fait de leur lien avec la Russie » déclare l’Anssi dans une note publiée par le Centre gouvernemental de veille, d’alerte et de réponse aux attaques informatiques. Ces soupçons sont renforcés par l’historique de la société russe : Bloomberg avait publié en 2017 un article qui détaillait les liens passés entre Kaspersky et le FSB (ex-KGB), les renseignements russes.

L’Anssi estime donc qu’ « une stratégie de diversification des solutions de cybersécurité doit par conséquent être envisagée » tout en conseillant aux entreprises concernées de ne pas mettre de côté les logiciels Kaspersky sans disposer de solutions de remplacement. N’oublions pas en effet que malgré les soupçons qui pèsent actuellement sur Kaspersky, les logiciels de l’éditeur sont reconnus pour leur grande fiabilité dans le domaine de l’antivirus.